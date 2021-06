Dans cet article, nous allons préciser le concept d'images adaptatives — images qui s'adaptent aux appareils selon les différentes tailles d'écran, résolutions et autres caractéristiques de ce type — et examiner les outils fournis par HTML pour faciliter leur mise en œuvre. Les images adaptatives ne sont qu'une part (elles préparent le terrain) dans la conception de sites Web adaptatifs, sujet sur lequel vous en apprendrez beaucoup plus dans un futur module au sujet des CSS.

Quel problème essayons-nous de résoudre avec des images adaptatives ? Examinons un scénario typique. Un site Web classique a probablement une image d'en-tête pour flatter le regard du visiteurs, plus peut-être quelques images de contenu plus loin. Vous voulez probablement que l'image d'en-tête couvre toute la largeur de l'en-tête et que l'image de contenu s'insère quelque part à l'intérieur de la colonne de contenu. Voyons un exemple simple :

Cela fonctionne bien sur un appareil avec un grand écran, comme un portable ou un ordinateur de bureau (vous pouvez voir cet exemple en direct et trouver son code source sur Github). Nous ne nous attarderons pas sur les CSS, excepté pour préciser ceci :

Le contenu du corps a été fixé à une largeur maximale de 1200 pixels — dans les fenêtres de largeur supérieure, il s'affiche sur 1200 px et se centre dans l'espace disponible. Dans celles de largeur inférieure, le contenu occupe 100% de la largeur de la vue.

L'image d'en-tête est définie de sorte que son milieu soit toujours au centre de l'en-tête, quelle que soit sa largeur. Ainsi, si le site est regardé sur un écran moins large, le détail important au centre de l'image (les gens) peut toujours être vu, et l'excès est perdu de part et d'autre. L'image a une hauteur de 200 px.

Les images de contenu sont définies de sorte que si l'élément corps devient plus petit que l'image, les images se contractent pour rester toujours à l'intérieur du corps sans jamais déborder.

Tout cela c'est très bien, mais le problème vient quand vous commencez à regarder le site sur un écran étroit — l'en-tête semble correct, mais commence à prendre beaucoup de hauteur pour un mobile, et la première image de contenu d'autre part n'est pas terrible — à cette taille, vous avez du mal à distinger les personnes !

Quand le site est vu sur un écran étroit, il serait préférable de montrer une version recadrée de l'image sur les parties importantes de la vue au lieu de faire voir des bâtisses, et peut-être quelque chose entre les deux pour un écran de largeur moyenne comme une tablette — ce problème relève de décisions de nature artistique.

De plus, il n'est pas nécessaire d'intégrer des images aussi volumineuses sur une page destinée à être affichée sur l'écran minuscule d'un mobile ; c'est le problème des changements de résolution — une image matricielle est définie sur un certain nombre de pixels de large et un certain nombre de pixels de haut ; comme on a pu le voir à propos des graphiques vectoriels, une image matricielle paraît grenue et horrible si elle est affichée plus grande que sa taille d'origine (alors qu'un graphique vectoriel ne l'est pas). Et si elle est montrée significativement plus petite que sa taille d'origine, c'est un gaspillage de bande passante — les utilisateurs de mobiles en particulier ne veulent pas cramer de leur bande passante en téléchargeant une grande image destinée à des ordinateurs de bureau, alors qu'une petite image ferait l'affaire pour leur appareil. La solution idéale serait d'avoir plusieurs résolutions disponibles et de servir des tailles appropriées selon le type d'appareil accédant au site Web.

Pour compliquer encore plus les choses, certains appareils ont des écrans à haute résolution, écrans qui ont besoin d'images plus grandes que ce à quoi on pourrait s'attendre pour s'afficher correctement. Il s'agit pratiquement du même problème, mais dans un contexte légèrement différent.

Vous pouvez penser que des images vectorielles sont la solution à ces problèmes : elles le sont dans une certaine mesure — elles sont à la fois de petite taille et se mettent à l'échelle : utilisez‑les partout où c'est possible. Mais elles ne conviennent pas à tous les types d'images — parfaites pour des graphiques simples, des motifs, des éléments d'interface, etc., il devient très compliqué de créer une image vectorielle avec le genre de détails que l'on trouve dans une photo, par exemple. Les formats matriciels comme JPEG sont plus adaptés au type d'images affichés dans l'exemple ci-dessus.

Ce type de problème n'existait pas quand le Web a vu le jour, du début jusqu'au milieu des années 90 — à l'époque, les seuls appareils permettant de naviguer sur le Web étaient les ordinateurs de bureau et les portables, de sorte que les ingénieurs et rédacteurs de spécifications pour les navigateurs ne pouvaient même pas imaginer l'existence de ces problèmes. Pour résoudre les problèmes indiqués ci-dessus, les techniques d'images adaptatives sont de mise en œuvre récente : elles offrent au navigateur plusieurs fichiers d'images, soit montrant tous la même chose mais avec un nombre de pixels différent (commutation de résolution), soit des images différentes selon l'espace alloué (décisions artistiques).